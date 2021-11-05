Российский боксер завоевал серебро на чемпионате мира

Российский боксер Джамбулат Бижамов проиграл в финальном поединке в категории до 75 килограммов на чемпионате мира, который проходит в Сербии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

20-летний россиянин уступил Йоэнлису Эрнандесу из Кубы раздельным решением судей. Таким образом, Бижамов завоевал серебряную медаль турнира.

Бижамов выигрывал чемпионат мира среди юниоров в 2018 году. Он также трижды становился чемпионом Европы среди юниоров. На счету Бижамова — четыре победы на чемпионате России.

21-й чемпионат мира по боксу завершится 6 ноября. Обладатели золотых медалей получат денежный приз в 100 тысяч долларов, серебряные призеры — 50 тысяч долларов, бронзовые — 25 тысяч долларов.