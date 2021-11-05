Медведчук назвал «просчетом» выбор западного вектора интеграции Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции. Его слова передает РИА Новости.

По мнению политика, Киеву нужно задуматься над сменой экономического ориентира и денонсацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает создание зоны свободной торговли.

«Сегодня уже не вызывает сомнений, что ЗСТ с ЕС является крупнейшим стратегическим просчетом официального Киева, выбор западного вектора внешнеэкономической интеграции был ошибочен, а распиаренная в свое время зона свободной торговли с ЕС, как я и предупреждал, стала лишь зоной обмана и дискриминации украинских интересов», — считает глава ОПЗЖ.

Ранее депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров заявил о скорой потере интереса Запада к Украине. Он связывает это с нацистской риторикой, бесконечным политическим попрошайничеством и внутренними проблемами западных кураторов страны.