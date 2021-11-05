Раскрыт механизм возникновения симметрии у морских звезд

Ученые Института биомедицинских исследований Уайтхеда и Массачусетского технологического института раскрыли механизм возникновения симметрии у морских звезд в процессе развития из зародыша. Оказалось, что основную роль играет белок Disheveled, который создает в изначальных клетках полярность для будущей оси симметрии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Чтобы определить сложный процесс формирования тела, исследователи изучили морскую звезду Patiria miniata. В зрелом возрасте они имеют лучевую симметрию, а их личинки — двустороннюю симметрию. Симметрия личинок устанавливается на стадии яйцеклеток, называемых ооцитами. Белок Disheveled локализуется на вегетативном или «нижнем» конце ооцита (который определяет задний конец эмбриона), когда клетка готовится разделиться на две дочерние клетки.

Disheveled связан с общим сигнальным путем, называемым путем Wnt, который встречается у многих живых организмов. У морских звезд этот путь обеспечивает связь между начальной асимметрией ооцита и полярностью образовавшегося эмбриона. Сначала Disheveled равномерно распределен по всей цитоплазме неделящегося ооцита, однако в процессе деления белки перераспределяются, накапливаясь в самой дальней точке от ядра.