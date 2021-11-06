В российском регионе спустя 16 лет задержали подозреваемого в убийстве ребенка

В Орловской области следователи спустя 16 лет задержали россиянина, которого подозревают в убийстве ребенка в 2005 году. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле 2005-го 11-летний российский ребенок вышел из дома своей бабушки, живущей в селе Казарь, после чего пропал. Поиски не дали результатов, но криминалисты и следователи продолжили искать подозреваемых в пропаже ребенка.

Сотрудники СКР установили подозреваемого, им оказался местный житель. Сейчас его также обвиняют по ряду других преступлений в отношении детей. Россиянин «дал подробные показания» о деталях совершенного преступления и указал приблизительное место нахождения тела ребенка.

«[В ходе изучения указанной территории] обнаружены костные останки, а также предметы одежды пропавшего несовершеннолетнего», — сообщили в СКР. Там добавили, что назначены экспертизы, а в скором времени следствие планирует предъявить задержанному обвинение.

Ранее также стало известно, что 40-летняя жительница Вологды встретила на улице незнакомую девятилетнюю девочку, заманила к себе в квартиру и жестоко убила. На допросе Ульяна Ланская заявила, что болеет раком, от которого умерла вся ее семья. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — сказала она. Уточнялось, что обвиняемая также оставила на стене квартиры надпись: «Будьте вы смертны».