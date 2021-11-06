Названо оптимальное число банковских карт для россиян

Финансист, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в интервью агентству «Прайм» назвал оптимальное количество банковских карт, которое следует иметь каждому россиянину.
По его мнению, необходимо иметь две дебетовые карты и одну кредитную. Последняя, по мнению эксперта, пригодилась бы в случае непредвиденных расходов экстренных случаев, таких как задержка зарплаты.
Коган подчеркнул, что если необходимость в одной из пластиковых карт пропадает, то ее лучше закрыть и непременно получить справку о закрытом счете. Эксперт советует искать выгоду в использовании карт: изучать предложения банков и платежных систем, а также их недостатки. В качестве примера Коган привел национальную российскую карту «Мир». С ее помощью можно получить скидку при проезде в общественном транспорте и кэшбек на турпоездки по России, однако принимают ее не во всех странах мира.
Финансист также отметил пользу кредиток. По его словам, они интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов —
баллов, миль и других скидочных поощрений от банка.
В конце октября стало известно, что сразу семь российских банков вошли в топ-150 крупнейших эквайеров в мире по итогам 2020 года. Основным игроком в России и третьим в мире стал Сбер. Крупнейший российский банк провел 30,3 миллиарда платежей, хотя за год до этого объем составлял 20,6 миллиарда. На втором месте в России оказался ВТБ, однако в мировом рейтинге он переместился с 35-го места на 41-е.