Российский музыкант отрезал себе палец болгаркой

Гитарист группы «Коррозия Металла» 36-летний Игорь Королев отрезал себе палец болгаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Российский музыкант делал ремонт на даче в Подмосковье, когда случайно повредил палец. Мужчина был доставлен в одну из московских больниц в шоковом состоянии, ему проведут операцию.

Ранее сообщалось, что гражданин России Иван Хохлов потребовал от американской рок-группы Metallica один миллиард долларов. В иске он называет себя автором текстов, музыки, логотипа и обложек альбомов американского рок-коллектива. Россиянин попросил назначить ему пожизненное содержание от группы.

В июне лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как Паук, рассказал о массовой драке со стрельбой на севере Москвы, в которой приняли участие скинхеды и антифашисты. По словам музыканта, молодые люди, «экипированные по типу антифа», открыли «стрельбу из пневматического оружия» по людям, собиравшимся на подпольный музыкальный концерт.