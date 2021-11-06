«Сочи» разгромил ЦСКА в матче РПЛ

«Сочи» обыграл столичный ЦСКА со счетом 4:1 в матче 14-го тура РПЛ

«Сочи» разгромил столичный ЦСКА со счетом 4:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Фишт» в Сочи. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте матча. Отличился хавбек «Сочи» Артур Юсупов. В первом тайме сочинцы еще дважды огорчили голкипера гостей Игоря Акинфеева. Дубль оформил форвард «Сочи» Матео Касьерра.

ЦСКА отыграл один мяч только на 57-й минуте усилиями казахстанского полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. На 87-й минуте Игорь Юрганов из «Сочи» установил окончательный счет — 4:1 в пользу хозяев поля.

Благодаря победе «Сочи» опережает столичное «Динамо» и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь у команды Александра Точилина 27 очков. У «Зенита», лидирующего в РПЛ, 29 очков и матч в запасе.