Появилось видео лучших моментов матча «Динамо» и «Краснодара»

Появился видеообзор матча 14-го тура РПЛ между Динамо и Краснодаром

В сети появилось видео лучших моментов матча 14-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Динамо» и «Краснодаром». Видеообзор доступен на YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол на счету 22-летнего нападающего бело-голубых Вячеслава Грулева.

На 52-й минуте встречи москвичи могли остаться в меньшинстве. Судья показал красную карточку голкиперу «Динамо» Антону Шунину за игру рукой за пределами штрафной. Однако эпизод было решено пересмотреть с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ознакомившись с повтором, главный арбитр встречи отменил свое решение.

После 14 матчей чемпионата «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 набранных очков. У лидера турнира «Зенита» 29 очков и игра в запасе.