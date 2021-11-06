Американец загорелся после удара полицейским электрошокером

В городе Катскилл (штат Нью-Йорк, США) мужчина загорелся после того, как полицейские ударили его электрошокером. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам полицейских, мужчина пришел к ним в участок и устроил перепалку с сотрудниками. Предварительно установлено, что он облил себя дезинфицирующей жидкостью. Чтобы обезвредить нарушителя, стражи порядка ударили его электрошокером, после чего тот загорелся.

Сейчас пострадавший находится в Медицинском центре Вестчестера в тяжелом состоянии. NBC стало известно, что полицейские уже знали мужчину. Подробности инцидента выясняются.

6 ноября стало известно, что три человека получили ранения, в результате ножевого нападения неизвестных в одном из поездов в Германии. Нападение произошло в округе Верхний Пфальц в Баварии, один из подозреваемых задержан.