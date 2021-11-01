Ранивший 17 человек в Японии подражал Джокеру

Совершивший поножовщину в поезде в Токио признался в подражании Джокеру

Человек, совершивший нападение в поезде японской столицы Токио, заявил, что подражал злодею и антагонисту Джокеру. В этом он признался схватившим его полицейским, передает агентство Kyodo.

24-летний Кетта Хаттори был в костюме злодея из комиксов про Бэтмена, когда устроил поножовщину в вагоне поезда. Злоумышленник заявил правоохранителям, что хотел быть приговоренным к смертной казни и он обожает своего выдуманного кумира.

Нападение случилось 31 октября. В час пик Хаттори выхватил нож и ранил более десятка пассажиров. В настоящее время известно, что всего пострадали 17 человек.

После этого он разлил жидкость для зажигалок и поджег ее. Когда перепуганные токийцы полностью покинули несколько прилегающих вагонов, Хаттори уселся на одно из свободных мест и закурил, дожидаясь полицейских.