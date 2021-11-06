В Германии из-за нападения в поезде три человека получили ножевые ранения

В Германии в скором поезде неизвестные напали на пассажиров с ножом, три человека получили ранения. Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, нападение произошло в округе Верхний Пфальц в Баварии, один из подозреваемых задержан.
Другие СМИ, поданным ТАСС, сообщают о двух пострадавших. Мотивы злоумышленников неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Токио неизвестный мужчина напал на пассажиров поезда, разлил горючую жидкость и поджег ее. В результате пострадали не менее 15 человек, злоумышленник задержан.