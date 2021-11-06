Приговоренный к тюрьме помощник президента Франции обжалует решение суда

Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналль, которого приговорили к трем годам тюрьмы, обжалует решение суда. Об этом заявила его адвокат Жаклин Лафон в эфире телеканала BFM.

По ее словам, Беналль подаст апелляцию на решение суда. Она также заявила о «невиданной суровости» приговора. Лафон отметила, он несоразмерен «фактам и прошениям прокуратуры».

Беналля приговорили к трем годам тюрьмы, два из них условно. Он был признан виновным по делу о применении силы на манифестации в 2018 году.

В июле 2018-го французские СМИ опубликовали видео, на котором Беналль во время манифестации 1 мая в Париже избил протестующего. В ролике человек в черном защитном шлеме и в гражданской одежде сначала грубо себя ведет и толкает девушку. Затем он хватает окруженного полицейскими молодого человека, тащит по земле и избивает на глазах у очевидцев.

Александр Беналль был начальником охраны Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании, а после стал отвечать за безопасность главы государства на различных мероприятиях. Когда было опубликовано скандальное видео, стало известно, что мужчину решили отстранить от должности всего на две недели. Однако на следующий день его все же решили уволить.