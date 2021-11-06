В списке угрожающих нацбезопасности Украины лиц оказались умершие артисты

В списках лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, оказались десять умерших деятелей культуры из России. Такие списки пополняются украинским Минкультом, по представлению Службы безопасности Украины. Об этом пишет «Страна.ua».

Таким образом Украина продолжает расценивать как угрозу нацбезопасности уже мертвых россиян: оперную певицу Ирину Богачеву, певца Иосифа Кобзона, кинорежиссера и сценариста Бориса Грачевского, актрису Элину Быстрицкую, актеров Валентина Гафта, Станислава Говорухина, Бориса Клюева, Василия Ланового, Владимира Меньшова и Олега Табакова.

3 ноября в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, Минкульт внес российского юмориста Максима Галкина. По информации украинского издания «Обозреватель», это случилось из-за того, что артист спародировал украинского поэта Тараса Шевченко. Киев расценил это, как унижение украинского языка.

На сегодняшний день в списке угроз нацбезопасности значатся 258 фамилий российских деятелей культуры. Им запрещен въезд на территорию Украины, а их творчество не лицензируется украинскими дистрибьюторами.