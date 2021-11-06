Хави выступил с обращением после назначения главным тренером «Барселоны»

Испанский специалист Хави прокомментировал свое назначение на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Его слова приводит Mundo Deportivo.

Тренер заявил, что его подопечные будут работать на максимум, так как лучший клуб мира должен побеждать, а не играть вничью или проигрывать. «Мы постараемся осчастливить игроков. Я хочу показать клубу свои идеи. И упорно работать, создавая команду. Командная работа — это самое важное», — выступил с обращением он.

О назначении Хави было объявлено ранее 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Рональда Кумана.

До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд». Для достижения договоренности каталонцам было необходимо решить вопрос с освобождением тренера от обязательств перед прошлым работодателем и согласовать штаб и зарплату для специалиста.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.