В Крыму неизвестный мужчина попытался пробиться в COVID-free-зону через ограждения

В Крыму непривитые граждане начали рушить «ковидные ограждения», установленные в общественных местах. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь».

На кадрах ролика видно, как неизвестный мужчина предпринял попытку пробиться сквозь металлические ограждения. Возле них стояли казаки, проверяющие QR-коды посетителей COVID-free-зон.

Противник QR-кода заявил, что имеет право ходить, где он хочет.

Ранее стало известно, что московские и подмосковные вузы решили провести эксперимент по введению QR-кодов. «Через какое-то время должно произойти так, что у нас есть COVID-free-территории, а есть такие, где по каким-то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть», — заявил президент МФТИ Николай Кудрявцев.