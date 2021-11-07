Белоруссия получит вторую партию военной техники из России

Белоруссия получит вторую партию российских бронетранспортеров БТР-82А, являющихся глубоко модернизированной версией БТР-80. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Игорь Король, пишет ТАСС.

Уточняется, что военную технику из России в ближайший месяц примет 6-я механизированная бригада. Кроме того, к середине 2022 года в Республику также поступят многоцелевые ударные вертолеты, добавил первый замглавы Генштаба.

Ранее батальонный комплект БТР-82А поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду, Военную академию Белоруссии и в 72-й учебный центр в Печах. В Министерстве обороны республики отметили, что перевооружение армии республики проходит в плановом порядке и направлено на замену гусеничной бронированной техники на колесную.