В Японии впервые больше чем за год заявили об отсутствии погибших от COVID-19

Впервые с августа 2020 года в Японии не выявили погибших от коронавируса за сутки

В Японии впервые за год и три месяца не выявили ни одного погибшего от COVID-19 за сутки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на статистические данные по всем префектурам страны.

До этого в Японии нулевой прирост смертей от коронавируса был в августе 2020 года.

За минувшие сутки в стране выявили 126 новых случаев COVID-19, среди них 21 в Токио. При этом население страны составляет почти 126 миллионов человек.

За все время пандемии в Японии выявили больше 1 720 000 случаев заражения коронавирусом, из которых 18 309 человек умерли, свыше 1 700 000 выздоровели. Отмечается, что на данный момент больше 98 400 000 человек получили первый компонент вакцины, что является 77,8 процента населения страны.

Ранее премьер-министр страны Есихидэ Суга заявил, что все чрезвычайные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом в Японии, будут отменены. По его словам, отмена ограничительных мер будет происходить постепенно, а сам процесс запустили 30 сентября.