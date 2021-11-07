В российском регионе продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19

В Иркутской области продлили школьные каникулы из-за ситуации с COVID-19 в регионе, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор области Игорь Кобзев.

«Мы вынуждены еще на неделю продлить каникулы для школьников Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Свирска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска и Жигаловского района, а также поселков Новонукутский и Усть-Ордынский», — написал он.

Глава российского региона отметил, что частным учебным заведениям на этих территориях также рекомендовано продлить каникулы до 14 ноября. Студенты будут учиться дистанционно.

По словам Кобзева, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что ситуация с заболеваемостью в регионе не улучшается. «С 1 ноября коронавирусом заболели 836 детей. Это очень большой прирост. На лечении находятся 3205 детей, из них 103 в стационарах», — говорится в сообщении.

Также губернатор напомнил родителям проследить, чтобы их дети не тратили свободное время в походах по общественным местам, так как это сведет на нет пользу от принимаемых мер.

Ранее на Камчатке и в Забайкалье продлили действие системы QR-кодов из-за COVID. На Камчатке с 23 ноября система распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом. В Забайкалье торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов.