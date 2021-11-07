Скончался «Мистер Олимпия-2018»

Обладатель титула «Мистер Олимпия-2018», профессиональный бодибилдер Шон Роден (Shawn Rhoden) скончался в возрасте 46 лет, сообщает газета Daily Star.

Согласно информации источников, близких к Generation Iron, спортсмен умер из-за сердечного приступа. Его тренер Крис Ачето подтвердил факт смерти культуриста.

Шон Роден родился на Ямайке в 1975 году. В 1990 он эмигрировал в США. В 1992 году он увлекся бодибилдингом. Во время своего дебюта на соревнованиях «Мистер Олимпия» в 2011 году он занял 11 место, затем в следующем году стал бронзовым призером. В 2018 году в возрасте 43 лет он стал победителем турнира, а также получил звание самого возрастного из бодибилдеров, которые когда-либо завоевывали данный титул.

Ранее стало известно, что в Орландо 37-летний бодибилдер Джордж Петерсон (George Peterson), который должен был принять участие в турнире «Мистер Олимпия», умер в своем номере в гостинице за день до соревнований. Его тренер Джастин Миллер нашел Петерсона лежавшим лицом вниз в своем гостиничном номере.