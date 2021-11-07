Шедшего в Москву шамана задержали и поместили в психбольницу

Так называемый якутский шаман Александр Габышев, который дважды устраивал поход на Москву, был задержан в Екатеринбурге и помещен в психбольницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подробности произошедшего не уточняются. Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал прокомментировать информацию позднее.

В июле 2021 года якутский городской суд назначил Габышеву принудительное лечение. Такое решение было принято на основании психолого-психиатрической экспертизы, которая признала его невменяемым.

В феврале на мужчину завели уголовное дело о нападении с мечом на сотрудника Росгвардии по части 2 статьи 318 УК («О применении насилия в отношении представителя власти»). В январе его принудительно поместили в психоневрологический диспансер за отказ лечиться после постановки на учет. В 2020 году врачебная комиссия заключила, что Габышев нуждается в активном диспансерном наблюдении и должен посещать психиатра. Он ходил к врачу с июля по декабрь, но в середине декабря заявил, что не будет продолжать, и пропустил январский визит, а также перестал отвечать на звонки врача.

Ранее комиссия психоневрологического диспансера в Якутии признала шамана Александра Габышева опасным для себя и окружающих.

