В Госдуме сочли странными заявления Украины об «аншлюсе Белоруссии»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик счел странным заявления бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова об «аншлюсе» Белоруссии, передает РИА Новости.

«Конечно, странно, что Аваков использовал термин "аншлюс" в таком контексте, ведь украинская идеология строится на героизации Третьего рейха, его пособников и всех совершенных нацистами преступлений», — подчеркнул парламентарий.

Белик отметил, что заявления о «российской угрозе» со стороны Киева продолжатся, среди причин этому он назвал развернувшуюся на Украине предвыборную кампанию, в ходе которой проявляют себя потенциальные кандидаты в президенты.

По мнению депутата, избирательные кампании в стране больше похожи на бразильский карнавал, поэтому следует ожидать большого количества «ярких заявлений» в адрес России.

Ранее Аваков заявил, что в настоящее время происходит «аншлюс Белоруссии», и Россия контролирует все больше украинской границы. «В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии», — подчеркнул экс-глава МВД.

