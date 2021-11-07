Российских теннисисток обвинили в жульничестве

Теннисистки сборной Швейцарии обвинили национальную команду России в нечестной тактической игре в финале Кубка Билли Джин Кинг. Их мнение приводит Tennis Majors.

Швейцарцы выразили уверенность в том, что замена тренерским штабом сборной России Анастасии Павлюченковой на Людмилу Самсонову во встрече против Белинды Бенчич является примером жульничества, так как Самсонова — неудобная соперница для швейцарки.

Капитан швейцарской команды Ханс Гюнтхардт заявил, что считает случившееся не умным тактическим ходом российской команды, а обманом. «Я думаю, это было некрасиво, если честно. Но я уверена, что добро победит, что мы вернемся и выиграем этот титул в следующий раз», — согласилась с ним Бенчич.

Дарья Касаткина и Людмила Самсонова выиграли Кубок Билли Джин Кинг 6 ноября. В финале они оказались сильнее швейцарок Белен Тайхман и Белинды Бенчич.