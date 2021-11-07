Умер один из основателей регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Один из основателей британской регги-группы UB40, бывший вокалист коллектива Теренс Уилсон умер в субботу, 6 ноября, сообщается в Twitter-аккаунте UB40.

Уилсон скончался в возрасте 64 лет. Отмечается, что он ушел из жизни после «непродолжительной болезни». Точные причины смерти музыканта не раскрываются.

«Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Приносим искренние соболезнования его семье», — подчеркивается в сообщении.

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Группу UB40 основали в 1979 году в Бирмингеме. Кроме Астро у ее истоков стояли Брайан Трэверс Джимми Браун, Эрм Фолконер и Али Кэмпбелл. Коллектив назвали в честь регистрационной формы для получения пособия по безработице — Unemployment Benefit, Form 40.В 2006 году UB40 номинировали на «Грэмми» в категории регги.

Песни группы включали в британские музыкальные чарты более 50 раз. Наиболее известными работами коллектива считаются кавер-версии на Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли и композицию Нила Даймонда Red Red Wine. В 2013 Уилсон покинул группу и перешел в состав Ali Campbell & Astro.

25 августа умер основатель и саксофонист UB40 Брайан Треверс. Ему было 62 года. Музыкант длительное время боролся с раком, а в 2019 году перенес несколько операций по удалению опухолей головного мозга.