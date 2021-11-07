«Зенит» сыграл вничью с худшей командой РПЛ

«Зенит» в меньшинстве сыграл в безголевую вничью с «Уралом» в матче РПЛ, удален Клаудиньо

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась безголевой ничьей со счетом 0:0. С 51-й минуты петербуржцы играли в меньшинстве, после того как был удален полузащитник Клаудиньо.

Таким образом, после 14 матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Урал» является худшей командой РПЛ, занимая последнее место в таблице и имея в активе 11 очков.

В следующем матче сине-бело-голубые примут «Нижний Новгород» 19 ноября, а «Урал» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 20 ноября.

