Объяснен повышенный риск смерти у трезвенников

Ученые Университетской больницы Грайфсвальда (Германия) объяснили, почему среди трезвенников наблюдается небольшое увеличение риска смерти по сравнению с теми, кто употребляет небольшое количество алкоголя. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine, причиной этого может быть ряд факторов, включая проблемы с алкоголем в прошлом, курение и общие проблемы со здоровьем. У постоянных трезвенников повышенного риска смерти не наблюдалось, что опровергает миф о пользе низких доз спиртного.

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Предыдущие исследования показывали, что люди, воздерживающиеся от алкоголя, имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных количествах. В новой работе ученые проанализировали данные 4028 взрослых немцев, которые участвовали в стандартизированном интервью, проведенном в период с 1996 по 1997 год, когда участникам было от 18 до 64 лет. Респонденты сообщали о количестве употребляемого алкоголя за 12 месяцев до интервью, а также предоставляли другую информацию о здоровье, включая употребление наркотиков. Смертность оценивали через 20 лет.

Среди участников исследования 447 (11,1 процента) не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до первоначального интервью. Из этих трезвенников 405 (90,6 процента) употребляли алкоголь в прошлом, а 322 (72,04 процента) имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, включая расстройство, связанное с употреблением алкоголя (35,4 процента), ежедневное курение (50 процентов) или хронические проблемы со здоровьем (10,51 процента).

У 125 лиц, воздерживающихся от алкоголя и не имеющих факторов риска, не было статистически значимой разницы в общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний или рака по сравнению с теми, кто употреблял низкие или умеренные количества алкоголя. По словам ученых, эти результаты не подтверждают рекомендации употреблять алкоголь по состоянию здоровья.