Психиатр назвал причины злоупотребления алкоголем

Сложная эпидемиологическая обстановка в мире в связи со вспышкой коронавирусной инфекции привела к росту числа зависимых от спиртного людей. Такое мнение высказал психиатр, доктор медицинских наук Юрий Сиволап в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, причина частого употребления алкоголя кроется в тяжелом эмоциональном состоянии, вызванном пандемией. Он отметил, что этот тренд приобрел глобальный характер, и не обошел стороной Россию. «Вместе с общим употреблением алкоголя стало планомерно увеличиваться и употребление суррогата», — отметил Сиволап тревожную тенденцию.

Доктор также назвал прием спиртного способным спровоцировать депрессивные и тревожные расстройства.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после того, как выпили спирт с содержанием метанола.

В начале октября стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Как выяснилось, спирт, ставший причиной отравления, использовался для производства средства против коррозии. Всего пострадали 67 человек, 35 из которых погибли. Следственный комитет возбудил 14 уголовных дел по факту произошедшего.