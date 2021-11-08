Оценена вероятность ипотечного кризиса в России

Глава «Эквифакса» Лагуткин: вряд ли можно ожидать ипотечного кризиса в обозримом будущем

В обозримом будущем ипотечный кризис в России не наступит, заявил РИА Новости глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По оценке эксперта, вероятность кризиса мала, так как ипотека не занимает достаточную долю в общем объеме кредитования. «Ее доля не превышает 40 процентов, поэтому по-настоящему ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать на ближайшем горизонте», — пояснил Лагуткин.

Он отметил, что до сих пор Россия не сталкивалась с реальными ипотечными кризисами, когда резко снижается стоимость залоговой недвижимости.

Ранее стало известно, что россиян, верящих в предстоящее снижение цен на жилую недвижимость, намного больше, чем тех, кто ожидает подорожания квадратных метров. Почти 24 процента спрогнозировали снижение ценников в пределах 5 процентов; 20,5 процента заявили, что ждут более существенного падения стоимости жилья.