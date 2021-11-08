Российско-украинская команда NaVi выиграла чемпионат мира по CS:GO

Команда NaVi победила в турнире PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO и выиграла $1 млн

Команда NaVi, в состав которой входят российские и украинские киберспортсмены, выиграла чемпионат мира по компьютерной игре CS:GO — турнир PGL Major Stockholm 2021. Об этом сообщается на ее сайте.

В финале NaVi обыграли европейскую команду G2 Esports. Встреча завершилась со счетом 2-0 (16:11 на Ancient, 22:19 на Nuke). Как сообщает Sports.ru, за первое место в турнире победители получат 1 миллион долларов. В свою очередь, киберспортсмены из Европы заработают 300 тысяч долларов.

В состав NaVi входят россияне Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михаилов (Boombl4), Илья Залуцкий (Perfecto), а также украинцы Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t). Команда является подразделением одноименной украинской мультигейминговой киберспортивной организации.

PGL Major Stockholm — крупнейший турнир по CS:GO. В этом году в нем участвовали 24 команды, общий призовой фонд составил 2 миллиона долларов.

17 октября российская команда Team Spirit выиграла турнир The International 10 по игре Dota 2. Выигрыш победителей составил 18,2 миллиона долларов.