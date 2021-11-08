Стало известно о попытках освободить задержанных в Дании россиян

Посольство России в Дании пытается эвакуировать ученых, задержанных на судне «Академик Иоффе» 4 ноября. Об этом стало известно «Известиям».

Попытки освободить россиян пока не увенчались успехом, отметил источник издания. Сложность заключается в отсутствии виз у ученых. Чтобы попасть в Россию, им также придется отбыть десятидневный карантин.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. В тот же день в российском посольстве уточнили, что иск, на основании которого в Дании задержали российское судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью. О чем именно может идти речь, пока неизвестно. По некоторым данным, судно «Академик Иоффе» могли арестовать в Дании из-за долга перед фрахтователем.