Названа возможная причина задержания российского судна в Дании

Российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» могли арестовать в Дании из-за долга перед фрахтователем. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в Институте океанологии имени Ширшова.

По данным собеседника газеты, судно сдавалось институтом в аренду канадской компании One Ocean Expeditions Ltd в течение десяти лет до 2019 года. Он также отметил, что вероятной причиной прекращения сотрудничества могла стать передача корабля Министерству образования. «Ведомство, предположительно, завершило контракт, а One Ocean Expedition распродала путевки туристам», — отмечается в материале.

После чего иностранная компания обанкротилась и прекратила платить за топливо и стоянку судна, что привело к задержанию корабля в Дании, добавил источник издания.

Ранее источник в РАН, знакомый с ситуацией, также сообщал, что российское судно могли задержать в Дании из-за того, что в прошлом научные корабли «Академик Иоффе» и построенный с ним по одному проекту «Академик Сергей Вавилов» использовали для перевозки и путешествий иностранных туристов. Отмечается, что в прошлом корабль использовали в качестве туристического теплохода.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудник. Позднее в российском посольстве уточнили, что иск, на основании которого в Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. в связи с его предыдущей деятельностью. О чем именно может идти речь пока не известно.