Басков и Лазарев поскандалили в эфире телешоу

Российские певцы Николай Басков и Сергей Лазарев поскандалили в эфире музыкального телешоу «Дуэты», которое они ведут на канале «Россия 1». Запись выпуска передачи была опубликована на YouTube.

В ходе совместного номера исполнителя Миши Марвина и рэпера Natan Басков решил присоединиться к ним, после поинтересовался у Лазарева, не испортил ли он выступление. Лазарев заявил, что Басков постоянно хочет напомнить о сввоей персоне и назвал музыканта «затычкой в каждой бочке». «Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть?» — спросил Лазарев.

Басков объяснил свое желание поучаствовать в номере артистов тем, что у него «душа поет». «Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?» — отметил он. Однако Лазарев остался недоволен и подчеркнул, что Басков все-таки испортил выступление.

Ранее Николай Басков встретил свой 45-летний юбилей, на котором устроил шутливый диалог с исполнителем Филиппом Киркоровым и потребовал от знаменитости вписать его в завещание.