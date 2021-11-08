По мотивам комикса в Челябинске начали снимать фильм на японском языке

В Челябинске захотели снять кино на японском языке по мотивам комикса «Призрак в доспехах»

В Челябинске анонсировали начало съемок короткометражной картины «Призрак в доспехах: нападение на 9-й отдел». Фильм захотели создавать по мотивам комикса «Призрак в доспехах» на японском языке. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным канала, режиссером киноленты станет Роман Прецер. Он уже утвердил актерский состав и сценарий киноленты. Таким образом, роль киборга-спецназовца исполнит российская актриса Екатерина Писарева.

На протяжении всего действия в киноленте артисты будут разговаривать на японском языке. В сюжете — киберезированный мир, в котором произошло несколько глобальных конфликтов.

Уточняется, что съемочная команда собирает средства для создания костюмов и спецэффектов через краудфандинговую площадку. В настоящий момент финансирование проекта продолжается. Премьера фильма запланирована на март 2022 года, дополняет информагентство «Первое областное».

Ранее было объявлено, что фестиваль корейского кино пройдет в Хабаровске. В местном кинотеатре «Гигант» зрителям будут представлены шесть картин на языке оригинала, среди которых есть «Минари», «Маленький лес» и «Юволь».

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