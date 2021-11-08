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Объяснен рост больных COVID-19 людей с симптомами ОРВИ

Иммунолог Крючков: число тяжелобольных COVID-19 увеличилось пропорционально заразности
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Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Пропорция между легко и тяжело переносящими коронавирус практически не изменилась, заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, нельзя говорить о спаде пандемии, обращая внимание только на симптоматику большинства зараженных COVID-19, сказал специалист в беседе с «Лентой.ру».

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавируса все больше напоминают грипп и ОРВИ. По ее словам, подавляющее большинство пациентов с COVID-19 страдают от насморка и боли в горле. В то же время потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, отметила специалист. Она подчеркнула, что в 30-50 процентах случаев заражения в дебюте болезни начали встречаться диарея и прочие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Пшеничная также добавила, что коронавирусная инфекция может размножаться в кишечнике заболевшего даже после выздоровления. При этом она рассказала, что у некоторых ее можно найти даже спустя месяцы после заболевания.

Больше зараженных, больше летальных исходов

Крючков согласился с тем, что в медицинской сфере появились работы показывающие, что пациенты с COVID-19 реже начали терять обоняние, а также то, что на первый план у них стали выходить симптомы ОРВИ. Однако, подчеркнул он, это не показатель и не причина для громких заявлений.

«Все равно потеря обоняния встречается, также как и потеря или изменение вкуса. Просто несколько сбилось соотношение. Точно мы сказать не можем насколько это значимый вопрос. Но это точно не влияет напрямую на тяжесть. То есть тяжесть течения болезни при прочих равных не снизилось, а скорее могла даже увеличиться. Дело ведь не в том, что человек теряет обоняние, а в том, что происходит дальше», — отмети Крючков.

Он объяснил, как показатель заразности меняет соотношение людей с легким, среднетяжелым и тяжелым течением болезни. «На популяционном уровне это работает на следующем уровне. У нас у дельта-линии большая заразность. Если первый вариант коронавируса передавался от одного человеку к трем, то нынешние варианты передаются от одного к восьми, а последний — AY.242 — к девяти. Стало проще заразиться, стало больше случаев заражения, больше тяжело больных. То есть при изменении одного только параметра у нас в абсолютном соотношении увеличивается число людей с тяжелым течением болезни и летальными исходами. Понятно, чем больше людей на входе, тем больше на выходе. Отсутствие потери обоняния у людей не говорит о том, что дельта-линия течет легче», — пояснил ученый.

Иммунолог добавил, что это заразность повышается за счет изменения свойств вируса. В отдельных случаях это приводит к повышению индивидуальных рисков, добавил медик.

«Раньше было также, у подавляющего большинства заболевание коронавирусом проходило либо бессимптомно, либо легко. Сейчас ничего не поменялось. Многие люди думают, что ничего страшного в коронавирусе нет. Ну переболели и ничего особенного, какие-то не значительные последствия, но это некритично влияет на качество жизни. Не умерли и хорошо. Действительно, всего у 15 процентов людей от зараженных болезнь протекает среднетяжело или тяжело. Этих людей меньше. Когда от болезни страдает меньшинство, а большинство все последствия обходят стороной, складывается ощущение, что это не опасно. Но мы-то видим сочетание заразности и летальности», — сказал иммунолог.

Он также добавил, что в нынешних условиях любое отличное от нормы состояние пациента должно восприниматься врачом и самым больным как заражение коронавирусом. Только в таком случае можно предотвратить необратимые последствия течения болезни.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса. Гинцбург отметил, что, согласно исследованию центра Гамалеи, проведенному совместно с департаментом здравоохранения Москвы, 300 антител в международных единицах полностью защищают от дельта-штамма COVID-19.

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