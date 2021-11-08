Россиян предупредили о новой схеме лишения квартир

Количество мошенничеств в России, пусть и незначительно, но растет, сообщили «Известиям» в Федеральной нотариальной палате (ФНП). При этом теперь аферисты предпочитают работать по-крупному — в частности, лишают людей единственного жилья и загоняют в кредитное рабство на долгие годы.

Нотариусы предупредили об одной из новых мошеннических схем, потенциальные жертвы которой рискуют остаться без жилья. Речь идет о подделке паспорта с целью последующего оформления кредита. Аферисты получают в распоряжение данные о реальном человеке, изготавливают паспорт и обращаются в банк за кредитными деньгами. При этом в залог отдается квартира жертвы.

Через некоторое время добропорядочный гражданин узнает, что его квартира в залоге. Ему приходится обращаться в суд, чтобы доказать неправомерность сделки и факт подделки паспорта. Если сделать это не удастся, при невыплате долга он может лишиться недвижимости.

В ФНП отметили, что агрессивная выдача кредитов без должной проверки документов — одна из больших проблем российской банковской системы. Практика выезда специалистов из банков к потенциальным заемщикам для оформления займов все еще законна, посетовали нотариусы.

Ранее, в октябре, столичная полиция возбудила дело о мошенничестве против неизвестных лиц, лишивших квартиры 76-летнего профессора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Игоря Яковенко. Мошенники сначала убедили ученого перевести на сторонний счет 150 тысяч рублей, затем обманом вынудили взять кредит еще на 100 тысяч и также перевести средства на некий счет. Впоследствии аферисты убедили Яковенко продать квартиру и дачу, а вырученные деньги передать лжесотрудникам полиции.