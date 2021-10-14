Банда черных риелторов попалась на убийстве нескольких москвичей

Банда черных риелторов попала под суд за убийство москвичей для завладения их квартирами

Генпрокуратура завершила расследование по делу об убийстве нескольких жителей Москвы людьми, которые незаконно завладевали их квартирами в целях дальнейшей продажи. От черных риелторов, по версии правоохранительных органов, пострадали семь пожилых граждан, пишет РИА новости со ссылкой на надзорное ведомство.

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Материалы с обвинительным заключением по уголовному делу в отношении троих злоумышленников: Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова и Эмина Салимова передали в суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Члены банды попались на том, что отбирали недвижимость преступным путем у одиноких пожилых москвичей, которые злоупотребляют спиртными напитками.

«С января 2007 по сентябрь 2008 года Салимов, Гусейнов вместе с подельниками, в числе которых с Махир Пашаев и Жанна Паршук, в составе организованной группы под руководством Велиева убили семь жителей Москвы, чтобы завладеть их квартирами для последующей продажи», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемые, которым инкриминируют в зависимости от роли убийство двух или более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, располагали к себе жертв, затем забирали у них документы на квартиры, паспорта. Далее людей вывозили в Новгородскую область и там расправлялись с ними. Пашаева и Паршук в 2021 году осудили к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре Общественная палата (ОП) предложила ограничить деятельность риелторов в России коммерческой частью сделок с недвижимостью, отдав правовые вопросы нотариусам. Мошенничество при продаже квартир остается острой проблемой в стране. За 2020 год было совершено более 7,1 тысячи преступлений в указанной сфере, отмечают в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

