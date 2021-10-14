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Банда черных риелторов попалась на убийстве нескольких москвичей

Банда черных риелторов попала под суд за убийство москвичей для завладения их квартирами
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Генпрокуратура завершила расследование по делу об убийстве нескольких жителей Москвы людьми, которые незаконно завладевали их квартирами в целях дальнейшей продажи. От черных риелторов, по версии правоохранительных органов, пострадали семь пожилых граждан, пишет РИА новости со ссылкой на надзорное ведомство.

Материалы с обвинительным заключением по уголовному делу в отношении троих злоумышленников: Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова и Эмина Салимова передали в суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Члены банды попались на том, что отбирали недвижимость преступным путем у одиноких пожилых москвичей, которые злоупотребляют спиртными напитками.

«С января 2007 по сентябрь 2008 года Салимов, Гусейнов вместе с подельниками, в числе которых с Махир Пашаев и Жанна Паршук, в составе организованной группы под руководством Велиева убили семь жителей Москвы, чтобы завладеть их квартирами для последующей продажи», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Подозреваемые, которым инкриминируют в зависимости от роли убийство двух или более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, располагали к себе жертв, затем забирали у них документы на квартиры, паспорта. Далее людей вывозили в Новгородскую область и там расправлялись с ними. Пашаева и Паршук в 2021 году осудили к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре Общественная палата (ОП) предложила ограничить деятельность риелторов в России коммерческой частью сделок с недвижимостью, отдав правовые вопросы нотариусам. Мошенничество при продаже квартир остается острой проблемой в стране. За 2020 год было совершено более 7,1 тысячи преступлений в указанной сфере, отмечают в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

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