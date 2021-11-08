Названа реальная стоимость дома из «Симпсонов»

Риелторы оценили стоимость дома семьи Симпсонов из одноименного мультсериала, если бы он существовал в реальной жизни. Стоимость недвижимости назвало американское риелторское агентство Garretts Real Estate Group.

По данным агентства, если бы такой дом реально существовал в одном из пригородов США, его стоимость составила бы почти 450 тысяч долларов (около 32 миллионов рублей). Свою оценку представители компании дали, исходя из продаж похожих домов, которые недавно купили в Спрингфилде (штат Орегон). В городе с таким же названием жили и герои мультсериала.

Материалы по теме Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия? Роковое влечение. Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?

Также риелторы оценили детальный план самого дома. «Красивый двухэтажный дом с подвалом. Через арочную входную дверь проход в фойе. Слева находится уютная гостиная с эркером, а справа — столовая. В задней части дома находится просторная комната и кухня. На втором этаже есть четыре спальни! Главная спальня с красивой ванной комнатой. На верхнем этаже также есть дополнительная ванная комната. Задний двор окружен деревянным забором из штакетника и низкой живой изгородью из самшита. Есть внутренний дворик и домик на дереве», — говорится в описании дома на сайте агентства.

В список для оценки стоимости также были включены удобства рядом с жильем в мультсериале: международный аэропорт, больница общего профиля, музей восковых фигур, начальная городская школа и торговый центр. По мнению риелторов, дом из американского шоу был построен до 1989 года, он занимает площадь примерно в 2,2 тысячи квадратных фута (204,39 квадратных метра). «Учитывая, что они [семья] находятся в доме с конца 1980-х годов, у Гомера [Симпсона] есть серьезный капитал, и, вероятно, он заплатил за дом гораздо меньше его текущей стоимости», — отметили в агентстве.

О планах построить реальный дом «Симпсонов» в Подмосковье ранее сообщала строительная компания «Нанокаркас». Заказ на строительство такой недвижимости был принят в декабре 2014 года от частного лица. Тогда имя заказчика не называлось. Было известно, что им являлся 35-летний топ-менеджер крупной иностранной компании, который планировал построить дом для постоянного проживания с семьей. Мужчину также называли большим поклонником мультсериала.

