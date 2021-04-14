Озвучивший Апу в «Симпсонах» актер извинился перед индийцами

Актер Хэнк Азария, озвучивший персонажа Апу в «Симпсонах», извинился перед индийцами. Запись разговора с ним была опубликована на сайте подкаста Armchair Expert.

Артист пояснил, что сериал создавался с добрыми намерениями, но в итоге «способствовал структурному расизму» в обществе. Он также отметил, что ему потребовалось время, чтобы понять, насколько оскорбительно изображение его героя. Азария добавил, что не осознавал свои привилегии белого человека, родившегося в Квинсе.

«Я действительно извиняюсь. Я прошу прощения за свою роль в создании этого и за участие в этом. Часть меня чувствует, что мне нужно обратиться к каждому индийцу в этой стране и извиниться лично», — сказал актер.

В прошлом году Хэнк Азария заявил, что больше не будет озвучивать персонажа Апу. Позднее создатели «Симпсонов» объявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых героев.

Индиец Апу Нахасапимапетилон — второстепенный персонаж в «Симпсонах», он владеет магазином «На скорую руку» и постоянно подвергается ограблениям. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов.