Хэнка Азарию из «Симпсонов» заменили на гомосексуального актера

Актера Хэнка Азарию, озвучивавшего в «Симпсонах» персонажа-гея Хулио, заменили на гомосексуального актера Тони Родригеса. Об этом сообщает The Independent.

Родригес, как и его будущий герой, является представителем ЛГБТ и кубинцем. Артист начал работать над шоу в марте и признался в соцсетях, что его мечта об участии в этом проекте наконец-то сбылась.

При этом Азария продолжит работать актером озвучки в «Симпсонах», поскольку его голосом говорит не только Хулио, но и более 160 других персонажей. Среди них — Карл Карлсон, Мо Сизлак, Клэнси Виггам, профессор Фринк и Ник Ривьера.

В июне 2020 года создатели мультсериала «Симпсоны» заявили, что запретят белым актерам озвучивать небелых персонажей. Соответствующее решение последовало вслед за сообщением актера Майка Генри о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины». Причиной решения стало то, что сам актер белый, а персонаж — черный.