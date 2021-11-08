Собчак раскрыла свое отношение к Малахову

Телеведущая Собчак: я считаю, что Малахов очень порядочный и хороший человек

Телеведущая Ксения Собчак назвала своего коллегу Андрея Малахова порядочным и хорошим человеком. Свое отношение к журналисту она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Собчак заявила, что очень хорошо относится к коллеге. «Дружу [с Малаховым], очень люблю. <...> Я считаю, что Андрей Малахов очень порядочный и хороший человек», — подчеркнула она.

При этом журналистка отметила, что Малахов полностью отдается работе, чем отличается от своего преемника по шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. По мнению Собчак, внутренняя интеллигентность Борисова не позволяет ему «идти во все тяжкие», как это делает Малахов.

Ранее сообщалось, что Малахов в личном блоге в Instagram поздравил Собчак с 40-летним юбилеем и напомнил ей об участии в реалити-шоу, где им довелось попробовать себя в роли родителей. Во время съемок телеведущие воспитывали компьютеризированного сына, которого назвали Макс (сокращение от первых букв своих имен и фамилий — М.А. и К.С.).

Малахов вел ток-шоу «Пусть говорят» (ранее — «Большая стирка», затем — «Пять вечеров») на Первом канале с 2001 года. В 2017 году он уволился из программы и перешел на канал «Россия 1», где стал ведущим собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Его место в «Пусть говорят» занял Борисов.