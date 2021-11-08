Пассажиры Mercedes открыли стрельбу по дороге из Сочи и попали на видео

Пассажиры вылезли в открытый люк Mercedes и выстрелили в воздух по дороге из Сочи в Туапсе

Двое пассажиров вылезли в открытый люк Mercedes и выстрелили в воздух по дороге из Сочи в Туапсе. Инцидент попал на видео, кадры публикует «Подъем».

На записи видно, как двое мужчин, находившихся в иномарке с московскими номерами, стреляют в воздух на оживленной трассе. Водитель, ехавший позади и снимавший происходящее на видео, предположил, что пассажиры произвели выстрел из стартового пистолета. «Москвичи, что скажешь», — отметил автомобилист.

В пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю заявили, что по данному факту организована проверка.

Ранее в Тверской области нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников полиции после того, как они хотели остановить его на дороге. Мужчина набрал скорость и начал вилять по дороге, а также выезжать на встречную полосу и обочину.

После неоднократных требований сотрудников ГИБДД остановиться и предупредительного выстрела в воздух полицейским пришлось вести огонь по задним колесам Nissan, после чего нарушитель был задержан. В результате погони и стрельбы никто не пострадал.