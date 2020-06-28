В российском регионе расстреляли автомобиль с пассажирами

Неизвестные обстреляли автомобиль в Назрановском районе Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в силовых структурах региона рассказал, что ранения получили два человека. Они были доставлены в больницу, где им оказывается помощь.

Инцидент произошел в селении Сурхахи Назрановского района республики. На месте стрельбы работает оперативно-следственная группа.

1 июня убийство из кровной мести в Ингушетии попало на видео. На кадрах виден расстрел из автомата, устроенный человеком в белом автомобиле. Жертва находится в машине серебристого цвета. После стрельбы она останавливается посреди трассы, киллер догоняет ее и выпускает еще одну очередь.

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