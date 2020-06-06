В Дагестане произошла стрельба

В результате стрельбы в дагестанском Кизляре пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский МВД.

По данным ведомства, в пятницу, 5 июня, около 21:30 неизвестные обстреляли двоих местных жителей. В настоящее время их разыскивает полиция. Пострадавших доставили в больницу.

Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал LIFE Shot. «Началась суета, перекрыли дорогу», — рассказала очевидица.

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