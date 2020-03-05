Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье из-за чебурека

Житель подмосковного Дедовска устроил стрельбу при попытке украсть пачку чебуреков, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, на днях молодой человек зашел в магазин, взял пачку замороженных чебуреков с прилавка и направился к выходу, не заплатив. Это заметила директор магазина и попыталась остановить посетителя. Тогда тот вытащил оружие из-за пазухи и начал стрелять. «Мужчина оказал активное сопротивление, достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в ее сторону, после чего убежал», — сказал собеседник издания.

Женщина не пострадала и вызвала полицию. Подозреваемый был найден по горячим следам, им оказался 21-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия (часть 2 статьи 162 УК), задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

В декабре 2019-го двое мужчин и женщина ограбили магазин в Москве и вынесли только шоколад на сумму в две тысячи рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!