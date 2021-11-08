Волейболистка российского клуба умерла в возрасте 21 года

Российская волейболистка Алия Хамбикова, выступавшая за «Уфимочку-УГНТУ», умерла на 22-м году жизни. Об этом сообщается в Instagram мужского волейбольного клуба «Урал» из Уфы.

Причиной скоропостижной смерти спортсменки, игравшей на позиции блокирующей, стала болезнь. Какая именно — не уточняется. В последний раз россиянка появлялась на площадке в октябре.

«Уфимочка-УГНТУ» выступает в высшей лиге А — втором по силе дивизионе российского женского волейбола. В Суперлиге команда последний раз играла в сезоне-2013/2014.

3 ноября в возрасте 24 лет умер словацкий хоккеист Борис Садецки. Это произошло после того, как он потерял сознание во время матча.