В России снова предложили компенсировать ветеранам войны плату за ЖКУ

Российским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в очередной раз предложили полностью компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

По данным издания, документ направлен на отзыв в правительство. Как отметил автор инициативы глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, ранее подобный законопроект был внесен в кабмин ранее, однако к нему были высказаны замечания. В новом варианте документа они были учтены.

Право на льготу предлагается распространить на более чем 100 тысяч человек. В общей сложности на данные цели может потребоваться 1,15 миллиардов рублей. Уточняется, что сумма дополнительной поддержки составит в среднем 900 рублей на человека.

Ранее заместитель главы экономического комитета Совета Федерации (СФ) Иван Абрамов выступил с предложением давать привитым от COVID-19 10-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) сроком на полгода. По его мнению, предоставление скидки дешевле, чем лечение заразившихся COVID-19.