Часто путешествующий россиянин раскрыл распространенные уловки аэропортов

Россиянин, который часто путешествует как внутри страны и за границей рассказал о самых распространенных уловках для пассажиров в аэропортах. Манипуляции авиагаваней он раскрыл в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник обратил внимание на то, что все современные аэропорты построены в стиле минимализма, так как, по его словам, большие светлые пространства с естественным источником света успокаивают пассажиров и заставляют их тратить больше денег.

«Кстати, давно отмечено, что люди охотнее заходят в помещение с естественным источником света, чем с искусственным, а соответственно и тратят там деньги», — добавил россиянин.

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Автор блога также выделил, что в неконтролируемой зоне авиагавани нет кресел. Это сделано специально, чтобы люди быстрее проходили зону предполетного досмотра и попадали в контролируемое пространство, где находятся все сиденья и магазины. При этом чтобы также создать у пассажиров соблазн потратить деньги, вход в зал ожидания делают через торговые ряды.

Помимо прочего, мужчина рассказал, что инфраструктура аэропорта сделана таким образом, чтобы после сдачи багажа на стойке регистрации пассажир тратил на переход в зону предполетного досмотра ровно столько времени, сколько его вещи будут проверять на наличие запрещенных предметов. Так, если сотрудники безопасности обнаружат что-то подозрительное, они не будут долго искать владельца чемодана или сумки.

«Дорога с самолета до зала получения багажа специально сделана длинной, чтобы пока вы шли, багаж успели отправить в зону выдачи и вы долго не ждали», — поделился еще одной уловкой россиянин.

Ранее в октябре стюардесса российской авиакомпании назвала «пережитком прошлого» распространенный среди пассажиров миф об опасности включенного мобильного телефона во время взлета и посадки. Отмечалось, что требование переводить электронные устройства в авиарежим на борту самолета связано с тем, что членам экипажа необходимо привлечь внимание пассажиров к демонстрации спасательного оборудования и инструктажу на случай аварийных ситуаций.