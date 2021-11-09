В России ответили на обвинения в адрес Путина в доставке мигрантов к границам ЕС

Президент России Владимир Путин может выступить посредником в переговорах о миграционном кризисе между главой Белоруссии Александром Лукашенко и Евросоюзом, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Марат Баширов. Он добавил, что происходящее на границе двух государств окажет минимальное влияние на Россию, поскольку страна не имеет никакого отношения к миграционным потокам.

Ранее немецкое издание Bild обвинило Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в помощи Лукашенко с доставкой мигрантов с Ближнего Востока к границам стран Европейского союза.

Арбитр между Европой и Лукашенко

Политолог напомнил, что Россия никак не касается темы мигрантов на границе Польши и Белоруссии: беженцы летят напрямую в Минск, либо с пересадкой через Стамбул. «При этом то, что Эрдоган давно в миграционной теме, известно всем. Более того, Турция получает порядка 10 миллиардов евро в год, чтобы останавливать миграционные потоки на своей территории — это началось несколько лет назад, когда появилось много беженцев из Сирии и Афганистана. Так что немецкая газета просто вспомнила очень старую историю», — считает Баширов.

Он обратил внимание, что беженцы находятся на территории Белоруссии на законных основаниях: существующая конвенция ООН, касающаяся мигрантов, вынужденных бежать по причине нестабильной ситуации внутри страны, рекомендует сначала принимать всех, кто просит о помощи, а уже потом разбираться в деталях. В этой части, по мнению политолога, Польша нарушает международные обязательства.

«Что касается того, что к этой истории приплели Путина, то обращать особое внимание на это не стоит, подобные обвинения часто делаются огульно. С другой стороны, Россия вполне может оказаться арбитром между ЕС и Лукашенко: Европа отрицает то, что глава Белоруссии был избран законно, и отказывается с ним говорить, так что посредничество нашей страны могло бы иметь смысл. Но это случится, только когда ситуация станет уже очень острой и пойдут трагичные истории: все-таки там холодно, там дети, вооруженные люди с двух сторон. Когда гуманитарные организации начнут бить в колокола, Путина могут попросить вмешаться», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Баширов уверен, что Польша будет вынуждена пропустить беженцев через свою границу, но, по его мнению, произойдет это месяца через полтора, когда число мигрантов достигнет 10-15 тысяч. При этом надо понимать, что внутри страны они все равно не задержатся, отметил он. «Мигранты бегут в Европу, точно зная, в какие городки и сообщества приедут. Они идут не просто куда-то, а туда, где есть их родня, диаспора. Так что они точно будут прорываться в Европу. Россия им, кстати, неинтересна: у нас иная процедура регистрации, она более жесткая, есть определенные квоты. Думаю, вряд ли те, кто принял решение оказаться в Европе, променяет все на нашу страну», — заключил политолог.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как белорусский президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.