Американцам перестало хватать туалетной бумаги

Владельцы ресторанов и отелей в американском городе Нью-Йорк сообщили о дефиците бытовых товаров. Как пишет BBC News, перестало хватать самых простых вещей, даже туалетной бумаги.

Компании в Нью-Йорке заявили о дефиците товаров после того, как город открыли для посещения вакцинированных туристов. «[Нет] cтоловых приборов, стеклянной посуды, контейнеров на вынос, бумажных изделий. Даже туалетной бумаги», — рассказал шеф-повар и владелец ливанского ресторана ilili Филипп Массуд.

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Главный менеджер пятизвездочного отеля Lotte New York Palace Ребекка Хаббард отметила: «Мы готовимся к худшему, продолжая поддерживать наш уровень [запасов]. Шампунь, туалетная бумага, постельное белье, бумажные изделия, стеклянная посуда — все, чем обычно пользуются гости в номере». Туристов уже предупредили, что проблемы с поставками приведут к росту цен и ограниченному меню блюд.

В свою очередь американские поставщики продолжают бороться с последствиями пандемии. Перебои в цепочке поставок усугубляются резким ростом цен и нехваткой персонала. При этом дефицит обнаружили не только в Нью-Йорке. На всей территории США зафиксировали нехватку товаров, от застежек-молний и стекла до бульдозеров. Многим супермаркетам на всей территории США перестало хватать туалетной бумаги и бумажных полотенец, вследствие чего некоторым магазинам пришлось установить лимит на покупки, чтобы выиграть время и пополнить запасы.

Ранее нехватку туалетной бумаги предсказывали в глобальном масштабе. Тогда о возможных перебоях в производстве туалетной бумаги предупредил глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На долю его предприятия приходится около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при выпуске товара. Он отмечал, что из-за роста конкуренции между потребителями компания все реже получала в распоряжение суда, что могло привести к перебоям в поставках. Если это произойдет, то в первую очередь пострадают предприятия, не запасшиеся сырьем заранее.