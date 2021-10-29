США признали российскую экономику рыночной

США подтвердили статус России как страны с рыночной экономикой. Об этом заявили в Минэкономразвития РФ, передает РИА Новости.

Согласно заявлению российского министерства, 29 октября министерство торговли США опубликовало меморандум, в котором признало отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса рыночной экономики у России для целей антидемпинговых процедур. Отмечается, что данное решение было принято американским ведомством по результатам анализа, проводимого на основании заявления американских производителей удобрений, которые требовали лишить Россию статуса, присвоенного ей в 2002 году.

Прямые потери России в результате лишения статуса рыночной экономики могли бы составить 75-100 миллионов долларов в год. Такую оценку дал глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. В то же время он признал, что сопутствующие последствия могут быть непредсказуемыми.