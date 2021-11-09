Cyberpunk 2077 поместили в «Музей провалов»

Выпущенная в 2020 игра Cyberpunk 2077 оказалась экспонатом американского «Музея провалов» (Museum of Failure). Об этом сообщили посетители Reddit.

Как отметил автор заметки на платформе, коробка с игрой от студии CD Projekt Red оказалась помещена в «Музее провалов». Тайтл разместили рядом с No Man's Sky, которая в свое время также собрала неоднозначные отзывы от игроков и критиков. Пост с фотографией коробки Cyberpunk 2077 в витрине «Музея» стал вирусным, собрав почти 14 тысяч лайков.

«Ого, прямо рядом с Windows 8 Pro. Скоро там будет и Windows 11», — пошутил пользователь под ником Jkaezorz. Некоторые геймеры отметили, что создатели игры исправили большую часть недостатков спустя несколько месяцев после выхода тайтла в продажу. Пользователь под ником IRockIntoMordor ответил, почему Cyberpunk 2077 заслуживает места в «Музее провалов»: «Если вы установите ту самую версию с диска без доступа к сети, вы сможете сыграть в неудачную игру. Так что это вполне справедливо».

«Музей провалов» — передвижная выставка, демонстрирующая неудачные продукты или услуги. Впервые выставка открылась 7 июня 2017 года в шведском Хельсингборге. Среди ее экспонатов автомобиль DeLorean, газировка Coke II, смартфон Nokia N-Gage, очки дополненной реальности Google Glass.

В конце октября блогер Тайлер МакВикер заявил, что выход обновленной игры Cyberpunk 2077 сорвали из-за многочисленных недоработок. По информации источников автора, игра имеет множество багов, которые необходимо исправить.